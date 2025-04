SinPatinhas: saiba como criar o "RG animal" para cães e gatos

Disponível online, o sistema permite emitir uma carteirinha com os dados do pet e um QR Code.

O objetivo nada mais é do que registrar os cerca de 93 milhões de cães e gatos existentes no Brasil e gerar dados oficiais para políticas públicas de bem-estar animal.

Cadastro reúne dados e histórico de cada animal

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, responsável pelo sistema, cada pet receberá um número de identificação único e intransferível , válido por toda a vida do animal.

A partir disso, o SinPatinhas gera uma carteira de identidade digital e impressa, com a foto do bicho e um QR Code que direciona para os dados de contato do tutor. A funcionalidade facilita a devolução do animal em casos de extravio ou fuga.