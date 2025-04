Seis municípios gaúchos registram danos causados pela chuva desta quarta

O Rio Grande do Sul teve ao menos seis municípios gaúchos com danos registrados pela chuva nesta quarta-feira (9). Conforme a última atualização da Defesa Civil do Estado, os transtornos ocorreram em Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Chuí, no Sul, Cidreira e Balneário Pinhal, no Litoral Norte, e Encantado, no Vale do Taquari.