Saiba como funciona a cobrança de tarifa para domicílios não conectados à rede de esgoto da Corsan

A área de concessão da Corsan Aegea no Rio Grande do Sul tem, atualmente, 33 municípios com obras de ampliação da rede de esgoto. Cidades da Região Metropolitana, como Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Sapucaia do Sul, estão entre eles.

Por isso, moradores têm recebido uma notificação da empresa de que a rede coletora de esgoto já está disponível naquele endereço e que o imóvel precisa ser conectado ao sistema. Quando essa ligação não é feita pelo morador, havendo condições técnicas e encerrado o prazo, a empresa passa a cobrar uma tarifa. É a chamada “cobrança pela disponibilidade”.

Inicialmente, o ofício orienta o proprietário da residência a fazer uma “instalação intradomiciliar", que une o sistema interno de esgoto do imóvel à caixa de inspeção da Corsan, na calçada. O prazo para isso é de até 120 dias corridos, a contar da data de recebimento da notificaçã. Após realizada a obra, o morador deve comunicar a empresa, que fará uma vistoria.

A ligação da rede de esgoto doméstica com a da Corsan é de responsabilidade do dono do imóvel. A obra é necessária para que a água que escoa de ralos e vasos sanitários tenha a destinação correta.

Para chegar na nossa rede sem ter a conexão, esse esgoto pode estar indo por uma rede pluvial, o que seria um risco. Mas, uma vez conectado à nossa rede, o esgoto coletado vai ser levado até a estação de tratamento. Isso vai gerar qualidade de vida, a gente vai saber exatamente para onde o esgoto está indo. O meio-ambiente vai agradecer e isso vai gerar oportunidade de valorização do bairro, da rua, do imóvel. VICTOR HUGO GABRIEL Diretor executivo da Corsan Aegea

A taxa pela coleta e tratamento do esgoto, definida pelas agências reguladoras, corresponde a 70% do consumo de água do cliente. O valor que vem desta taxa é separado em uma rubrica contábil específica e cobrado na primeira fatura emitida após o vencimento dos prazos, conforme determina a legislação.

Conforme a Corsan, antes mesmo da notificação, equipes devem passar pelas casas para informar que as obras de adequação da rede vão começar. Depois, para avisar que a obra está pronta.

Só após essas etapas que a notificação é enviada por carta. Não há, por enquanto, avisos por mensagem de texto ou e-mail. Caso o cliente tenha alguma dúvida ou entenda que não deveria receber o aviso, precisa entrar em contato com a Corsan por telefone no 0800-6466444.

Como as equipes ainda estão nas ruas realizando vistorias, pode haver casos de notificação em locais que já possuem rede. Foi o caso de Luiz Fernando da Rosa, que reside em Alvorada.

— Um técnico da Corsan esteve aqui. Eu mostrei para ele que já estava conectado na rede de esgoto. Uns dias depois, recebi a notificação pedindo para informar a Corsan do serviço, e eu, então, liguei. Em seguida, veio uma conta me cobrando essa taxa de esgoto de uma instalação que não foi feita, porque já estava ali há mais de 40 anos — relata o morador do bairro Maria Regina.

Segundo o diretor da Corsan Aegea, a empresa já constatou que, de fato, não será necessária a cobrança neste caso:

— A gente está com diversas equipes fazendo a vistoria dessas ligações para saber quem não está conectado e quem está. Nesse caso, a gente conseguiu garantir, com vistoria técnica na casa, que sim, estava conectado já à rede. Então, não precisaria dar prazo a ele.

Ampliação da rede coletora

A Corsan Aegea está executando obras de construção de rede de esgoto em 33 cidades gaúchas atualmente. Até o final do ano, outras oito cidades devem entrar nessa lista.

Atualmente, o Rio Grande do Sul tem 700 mil domicílios conectados à rede de esgoto na área de concessão da Corsan Aegea. Outras 125 mil residências já possuem ligação de esgoto disponível, mas não se conectaram por diferentes razões, sendo que a maioria são consumidores que estão dentro do prazo de carência.

Região Metropolitana

Dados atualizados mostram que, na Região Metropolitana, 54 mil domicílios ainda não estão conectados à rede de esgoto da Corsan, sendo que 11 mil estão pagando tarifa para a empresa por não terem feito a ligação à rede mesmo que nada impeça a conexão e que já tenha passado o prazo de 120 dias dado para o ajuste.

Os outros 43 mil são residências que têm rede disponível, mas ainda estão dentro do prazo ou têm algum impedimento que a companhia precisa resolver antes da conexão. Um exemplo é a soleira negativa: quando a casa fica muito abaixo da rede de esgoto. Nestes casos mais específicos, a Corsan avalia a melhor solução.

Estabelecida pela legislação brasileira, o Novo Marco Legal do Saneamento prevê que 90% da população tenha coleta e tratamento de esgoto até o final de 2033.

— A coleta e o tratamento hoje são muito baixos, se a gente comparar com a meta que a gente precisa entregar até lá — avalia Victor Hugo Gabriel.

Para acelerar esse processo, a Corsan Aegea promete investir R$ 15 bilhões. A previsão é de que, até o final de 2025, novas redes de esgoto estejam disponíveis para mais de 200 mil habitantes no RS.

Cidades gaúchas que já têm redes de esgoto na área da Corsan Aegea

Alegrete Alvorada Cachoeira do Sul Cachoeirinha Canela Carazinho Cruz Alta Esteio Farroupilha Gramado Gravataí Guaíba Ijuí Imbé Jaguarão Passo Fundo Quaraí Rio Grande Santa Cruz do Sul Santa Maria Santa Rosa Santo Ângelo São Borja São Luiz Gonzaga Sapiranga Torres Tramandaí Viamão Xangri-Lá

Municípios que têm obras de construção das redes em execução

Aceguá Alegrete Alvorada Barra do Quaraí Bento Gonçalves Cachoeira do Sul Cachoeirinha Canela Canoas Carazinho Carlos Barbosa Cruz Alta Eldorado Esteio Farroupilha Gramado Gravataí Guaíba Ijuí Imbé Passo Fundo Quaraí Rio Grande Santa Cruz do Sul Santa Maria Santa Rosa Santo Ângelo Sapiranga Sapucaia do Sul São Borja Torres Viamão Xangri-Lá

Cidades com obras de esgoto previstas para 2025