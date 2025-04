Racionamento de água em Bagé será reduzido após chuva dos últimos dias

Barragem do Piraí está cerca de 3m30cm abaixo do nível considerado ideal.

O racionamento de água em Bagé , na Campanha, voltará a ser de 12 horas a partir da tarde desta quinta-feira (10). O novo cronograma entra em vigor às 15h e segue até as 3h de sexta-feira (11). Seguem proibidas na cidade a lavagem de carros, calçadas e fachadas com água da rede pública.

Após a chuva que atingiu o Estado nos últimos dias, os níveis dos reservatórios do município melhoraram. No entanto, a barragem do Piraí, uma das principais do município, segue aproximadamente 3m30cm abaixo do nível considerado ideal.