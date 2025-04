Quem era Eduardo Imamura, piloto que morreu em acidente em São Paulo

Natural do interior de São Paulo, Eduardo Imamura tinha 35 anos e era reconhecido nas pistas. Instagram / @imamuraeduardo / Reprodução

Eduardo Imamura, 35 anos, piloto da Fórmula 1600, morreu no último sábado (5) em um acidente de carro na BR-153, em Marília (SP).

O filho dele, Bento Imamura, que também estava no veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira (7). As informações são do g1.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o carro em que estavam Eduardo, Bento e uma mulher de 38 anos — que permanece hospitalizada — invadiu a pista contrária e colidiu com um caminhão. O piloto morreu no local.

O acidente está sendo investigado pela Delegacia Seccional de Marília, que trabalha com a hipótese de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Quem era Eduardo Imamura?

Natural do interior de São Paulo, Eduardo Imamura tinha 35 anos e era reconhecido nas pistas. Começou a trajetória no kart em 2018 e estreou oficialmente no automobilismo na Fórmula Vee.

Em sua primeira prova, disputada em Piracicaba (SP), conseguiu posições entre os cinco primeiros colocados. Em 2020, passou a competir na Fórmula 1600, participando de corridas em cidades como Londrina, Goiânia, Mogi Guaçu e Interlagos.

No mesmo ano, foi vice-campeão da Categoria Light da Copa LDA. Em 2021, tornou-se campeão paulista e, em 2023, venceu a Copa do Brasil na mesma categoria — conquista que o credenciou a subir de divisão.

Dedicação ao motocross

Além do automobilismo, Imamura também se dedicava ao motocross. Em publicações nas redes sociais, dizia que a paixão por carros e motos era presente desde a infância.

Ele somava quase 10 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava imagens das competições e momentos com a família.

No dia 30 de março, seis dias antes do acidente, Eduardo comemorou o aniversário de sete anos do filho, Bento, com uma homenagem.

“Parabéns, filho. Sete anos de muito amor e bênçãos”, escreveu o piloto, ao compartilhar fotos do menino nas redes sociais.

Investigação

Conforme a SSP de São Paulo, o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor.

O impacto da colisão foi tão forte que Eduardo morreu na hora. Bento chegou a ser socorrido, mas teve a morte confirmada na segunda-feira (7).