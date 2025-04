Quem era a vítima brasileira de atropelamento coletivo no Canadá

Musicista, Kira Salim morreu aos 34 anos. Facebook / Reprodução

Kira Salim foi uma das 11 vítimas do atropelamento coletivo durante um festival de rua em Vancouver, no Canadá.

O Itamaraty informou que uma pessoa brasileira havia morrido. À reportagem da Folha, parentes confirmaram a morte de Kira.

Salim morava no Canadá e era musicista. Natural do Rio de Janeiro, vivia no Canadá desde 2022.

De acordo com informações dadas pela família ao g1, Kira vivia com o marido, uma cachorrinha resgatada no Brasil e outros cinco gatos.

Quem era Kira Salim

Aos 34 anos, Salim acumulava experiências na área educacional e musical. Formou-se em Licenciatura em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), em 2014.

Kira se descrevia com a missão pessoal de "facilitar e orientar jovens e comunidades marginalizadas a prosperarem em suas vidas, criando um ambiente diverso e equitativo que estimule diferentes pontos fortes e personalidades".

Tinha registro de conselheira clínica pela Associação de Conselheiros Clínicos da Colúmbia Britânica (BCACC) e atuava desde 2024 como conselheira escolar na Fraser River Middle School, na cidade de New Westminster.

Nas redes sociais, compartilhava dados sobre saúde mental e políticas públicas na comunidade LGBTQIAP+, além de celebrar o Dia Internacional dos Pronomes, iniciativa criada para conscientizar sobre o uso adequado de pronomes pessoais. Kira se identificava como uma pessoa trans não-binária.

No Brasil, organizou e cantou no bloco Marcha Nerd, que reúne pelas ruas do Rio de Janeiro diversas pessoas fantasiadas de personagens de animes, desenhos animados, videogames, filmes e histórias em quadrinhos, ao som de aberturas e trilhas de séries, filmes e animes das décadas de 80 e 90.

Atropelamento em festival

Polícia descarta ação terrorista. DON MACKINNON / AFP

Pelo menos 11 pessoas morreram após um motorista atropelar uma multidão em um festival de rua em Vancouver, oeste do Canadá, no sábado (26), horas antes da eleição nacional.

Conforme a polícia, um homem de 30 anos foi preso. Em coletiva, o chefe interino da polícia local, Steve Rai, afirmou que o suspeito sofre com problemas de saúde mental e tinha um histórico significativo de interações com a polícia e profissionais de saúde.

Rai também descartou, por enquanto, que o caso tenha algum tipo de motivação terrorista e chamou o ataque de "o dia mais sombrio da história da cidade".

"Em nome de todos no Departamento de Polícia de Vancouver, quero expressar minhas sinceras condolências às vítimas, suas famílias e entes queridos e a todos que foram afetados por este ato de violência sem sentido e doloroso", disse em nota.

O incidente aconteceu enquanto membros da comunidade filipina se reuniam para celebrar o Dia de Lapu Lapu, festival que homenageia um líder anticolonial filipino do século 16.