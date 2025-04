Quem é João Neto, ex-policial e advogado preso em flagrante por agredir companheira em Maceió

A agressão

A vítima foi encaminhada a um hospital em Maceió, com ferimentos no queixo, relatando ter sido agredida pelo ex-companheiro na manhã de segunda-feira (14).

Imagens de câmera de segurança obtidas pelo g1, mostraram a vítima sangrando e o advogado empurrando um pano no local do ferimento. Na sequência, ela desaba no chão e ele manda que uma terceira pessoa, que estava do lado de dentro do apartamento, limpe o sangue do corredor. Em seguida, o ex-casal deixa o local.