Queda de muro soterra seis motos de empresa após vazamento de água em Lajeado; veja vídeo

Câmera de segurança flagrou momento em que as motos caem. Imagens cedidas / Arquivo Pessoal

Um vazamento de água provocou a queda de um muro sobre seis motos no bairro Hidráulica, em Lajeado, no Vale do Taquari, conforme a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Imagens de câmera de monitoramento registraram o momento em que a estrutura desabou, soterrando as motocicletas, por volta das 2h de quarta-feira (16).

As motos atingidas pertencem à frota de uma empresa de tele-entrega e estavam estacionadas na garagem do estabelecimento.

Em nota, a Corsan informou que está prestando assistência ao proprietário da empresa e explicou que o vazamento foi causado por um problema técnico que resultou no transbordamento do reservatório da companhia, localizado ao lado do estacionamento.

Segundo a empresa, o problema não acarretou na interrupção no abastecimento de água na cidade.