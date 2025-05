Primeiras casas doadas pela iniciativa privada a atingidos pela enchente em Candelária devem ficar prontas em 15 dias

O poder público ficou responsável pela colocação de postes de energia, instalação de rede de esgoto e obras viárias. Paulo Rocha / Agência RBS

As primeiras casas construídas para serem doadas a famílias atingidas pela enchente em Candelária, no Vale do Rio Pardo, devem ficar prontas em 15 dias. O município foi um dos primeiros do Estado a ser impactado pelo evento climático de 2024. Cerca de 500 famílias, sobretudo da área rural, chegaram a ficar desabrigadas ou desalojadas no pico da crise.

Os imóveis estão sendo construídos com a ajuda de empresários e sob coordenação do Instituto Dunga. O terreno foi doado pela prefeitura, em uma área atrás do fórum de Candelária. O poder público ficou responsável pela colocação de postes de energia, instalação de rede de esgoto e obras viárias.

A construção das 31 casas de madeira pré-fabricadas começou em março. Cada um dos imóveis oferece sala, dois quartos e banheiro. Segundo a prefeitura, a parte estrutural deve ser concluída em duas semanas. Ainda faltará a pintura, a ser feita por voluntários e pelos novos proprietários das casas.

Além das casas doadas pela iniciativa privada, Candelária ainda aguarda a construção de imóveis sob responsabilidade do poder público. São 20 residências dentro do programa A Casa é Sua — Calamidades, do governo do Estado, e outras 60 dentro do programa federal Minha Casa, Minha Vida Reconstrução — Modalidade Rural.

— Com a vinda dessas 20 casas do Estado, mais as do projeto do Instituto Dunga e essas 60 casas do programa federal, a gente consegue suprir e alocar todas as famílias que foram atingidas pela enchente e zerar o déficit — explica a secretária de Assistência Social e Habitação de Candelária, Alexandra Bini.

Os imóveis doados pelo Instituto Dunga ainda dependem da ligação da rede de energia, sob responsabilidade da RGE. Somente após essa etapa as chaves serão entregues às famílias. O início da construção das residências dos programas do Estado e da União seguem sem previsão de início. No caso das entregas do governo gaúcho, a prefeitura negocia a troca de um terreno para as obras.