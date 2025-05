Prefeitura de Novo Hamburgo adia alterações de linhas de ônibus previstas para maio

A prefeitura de Novo Hamburgo decidiu adiar a alteração nas linhas de ônibus da empresa Viação Santa Clara, responsável pelo transporte público municipal. A mudança entraria em vigor na próxima quinta-feira (1º). O motivo da decisão é ampliar o período de estudos do projeto de alterações.

Inicialmente, a prefeitura havia anunciado que haveria ampliação das viagens únicas entre bairros e pontos específicos do município, além de redução de linhas com itinerários semelhantes. A atualização foi proposta após a identificação de uma grande quantidade de linhas sobrepostas e a falta de oferta de transporte em horários de alta demanda.

As mudanças previam a criação da Linha do Trabalhador, que teria um itinerário dedicado especialmente a atender funcionários de grandes empresas em diferentes bairros. Outras duas linhas passariam a existir: Esmeralda x Boa Saúde, via Canudos, e a Boa Saúde x Fundação Liberato.