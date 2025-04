Prefeitura de Nova Santa Rita e CCR Via Sul garantem permanência da imagem da padroeira da cidade em local em obras 

As obras de implantação de dois novos viadutos na BR-386 (veja no mapa abaixo), em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, não implicarão na remoção da imagem da padroeira da cidade, que fica no acesso por onde passarão as alças de um dos elevados. A garantia foi dada pela prefeitura do município e pela CCR ViaSul, concessionária responsável pela rodovia. Nas redes sociais, o assunto tem mobilizado a população.