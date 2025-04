Piloto morre em queda de girocóptero; influenciador havia publicado vídeo antes do acidente

Trechos do vídeo publicado pelo piloto Flavius Neves. Reprodução / Redes sociais

O piloto Flavius Neves, de 66 anos, que morreu na queda de um girocóptero na segunda-feira (21), havia publicado nas redes sociais um vídeo mostrando um voo no equipamento horas antes do acidente. A aeronave caiu entre os municípios de Grossos e Tibau, na região da Costa Branca, no Rio Grande do Norte, segundo o portal g1.

Neves costumava fazer lives mostrando os voos com o girocóptero. Nas imagens publicadas na manhã de segunda-feira, em Tibau, ele aparece como passageiro de uma das aeronaves. Já por volta das 16h30min do mesmo dia, a queda do equipamento resultou na morte do piloto e de Geraldo Francisco da Silva, de 42 anos.

O acidente atraiu a atenção de curiosos, e imagens dos destroços começaram a circular nas redes sociais. As vítimas ficaram presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para atender à ocorrência.

De acordo com o histórico no perfil de Neves no TikTok, a última live foi realizada entre 16h01min e 16h34min — justamente no horário aproximado do acidente. O vídeo, no entanto, não está mais publicado no perfil do piloto.