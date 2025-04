Petrópolis e Angra dos Reis têm risco muito alto de deslizamento, informa governo do Rio de Janeiro

Diversas cidades do Estado estão em risco muito alto para deslizamentos. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O governo do Rio de Janeiro informou na noite de sábado (5) que diversas cidades do Estado estão em risco muito alto — o mais alto da escala de cinco níveis — para ocorrências hidrológicas e geológicas. Diferentes partes do Rio, incluindo a região serrana, a metropolitana e o litoral próximo de São Paulo foram castigadas pelas fortes chuvas que caem desde a sexta-feira (4).

Petrópolis, na Serra, e Angra dos Reis, no Litoral, tem "risco muito alto para deslizamentos", indicou o governo.

As chuvas podem perder força ao longo deste domingo (6), mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para algumas partes do Estado. O aviso é válido no período da manhã. Os temporais poderão ter volume entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

"Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", diz o Inmet.

O alerta vale para as seguintes regiões: Central Espírito-santense, Sul Espírito-santense, Zona da Mata, Sul Fluminense, Noroeste Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Centro Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro, Sul/Sudoeste de Minas, Norte Fluminense, Vale do Rio Doce.

Leia Mais Chuva intensa no RJ deixa Centro Histórico de Petrópolis alagado e desalojados em Angra dos Reis

Conforme divulgado pelo governo do Rio de Janeiro:

Petrópolis e Angra dos Reis estão sob o risco máximo de ocorrências geológicas , conforme apontou a gestão estadual por volta das 20h40min de sábado, com base em informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemaden.

estão sob o , conforme apontou a gestão estadual por volta das 20h40min de sábado, com base em informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemaden. Com relação a riscos hidrológicos, que incluem transbordamento de rios e alagamentos de vias, mais munícipios estão sob o mesmo alerta máximo. São os casos de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados, Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.

Petrópolis registra mais de 300 mm de chuva

A cidade de Petrópolis registrou mais de 300 mm de chuva no sábado, e a prefeitura local decretou situação de emergência por conta dos fortes temporais. A Defesa Civil do municípios atendeu 99 chamados por conta das chuvas, incluindo ocorrências de deslizamentos, quedas de árvores, rolamento de blocos, problemas em vias, queda de postes, e alagamento. Não há vítimas, segundo a administração municipal.

O prefeito Hingo Hammes (PP) disse que será necessário recursos "principalmente do governo federal" para o restabelecimento da cidade. O governador Claudio Castro (PL) também esteve na cidade e, em coletiva de imprensa, informou que o processo de limpeza da cidade começará após a passagem da chuva e diminuição dos riscos geológicos.

— Pedimos para que a população respeite os avisos da Defesa Civil — disse o governador.

Angra dos Reis

Angra dos Reis, no litoral sul fluminense, também foi fortemente atingida pelas chuvas, cujo volume ultrapassou os 324 mm entre sexta e sábado. Até a última atualização da administração municipal, 346 estavam desalojados.

A prefeitura decretou situação de emergência (o que dá o direito da cidade acessar recursos estaduais e federais de forma mais ágil), e registrou deslizamentos, transbordamento de rios e "danos em diversas áreas da cidade".

Teresópolis

Teresópolis, também na região serrana do Rio, sofreu com os impactos das chuvas. A cidade permanece em estado de alerta e a prefeitura avisa sobre os riscos de deslizamentos, apesar de a previsão apontar diminuição das chuvas nas próximas horas. A administração municipal também orientou para que os lojistas fechassem o comércio mais cedo. Registros postados nas redes sociais mostram enxurradas e vários locais do municípios embaixo dágua.

Capital aciona sirenes

A capital também registrou vários pontos de alagamentos e acumulados de mais de 100 mm em regiões como Alto da Boa Vista — moradores de lá foram alertados para o risco de deslizamentos —, Anchieta, Tijuca e no Grajaú.

A Defesa Civil Municipal acionou 10 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme nas comunidades da Formiga, Andaraí e Borel, na Grande Tijuca. A Defesa Civil atendeu chamados para quedas de árvores, alagamentos, deslizamentos e desabamentos, todos sem vítimas.

No Morro do Andaraí, uma escadaria de acesso às casas desmoronou. Em Anchieta, uma casa caiu e fez com que imóveis vizinhos também fossem interditados.

Duque de Caxias entra em alerta máximo

A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, entrou em alerta máximo devido às chuvas que atingem a cidade e o risco de deslizamentos. A prefeitura usou as redes sociais para pedir à população que evite deslocamentos desnecessários.