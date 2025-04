Pesquisa encomendada pelo governo do RS indica percepção de usuários sobre pedágios

Eduardo Leite apresenta dados da pesquisa sobre rodovias. Vitor Rosa / Secom / Governo do RS

O governo do Estado apresentou, na quarta-feira (9), os dados técnicos e resultados de uma pesquisa de opinião sobre a concessão de rodovias à iniciativa privada.

Em um encontro com deputados da base aliada, o governador Eduardo Leite detalhou investimentos e previsões de obras do programa, com foco no Bloco 2, que contempla 415 quilômetros de estradas em 32 municípios gaúchos, nas regiões do Vale do Taquari, Norte e Serra.

A pesquisa

O estudo ouviu 1,2 mil pessoas nos municípios da região abrangida pelo Bloco 2 de concessões, com o objetivo de avaliar a percepção dos moradores e usuários sobre a situação atual das rodovias e a aceitação do modelo de concessão proposto pelo governo estadual.

O Bloco 2 prevê investimentos de R$ 6,7 bilhões, sendo R$ 1,3 bilhão de recursos públicos. Esse aporte prevê que as estradas tenham obras de resiliência sem que o custo seja totalmente transferido para o usuário.

O modelo de cobrança será por pórticos de pedágio (sistema free flow), que já está em prática no Bloco 3 desde março de 2024.

A primeira pergunta buscou identificar o perfil dos entrevistados:

Pergunta: “Você é usuário frequente das rodovias da região?”

Sim: 93,8%

Não: 6,2%

Quanto à percepção sobre o impacto das rodovias no desenvolvimento econômico:

Pergunta: “Você acredita que uma melhor condição nas rodovias pode contribuir para o desenvolvimento econômico da sua região?”

Sim, muito: 88,4%

Sim, um pouco: 6,1%

Não, não contribui: 4,4%

Não sabe: 1,1%

Em relação à urgência das obras:

Pergunta: “Tem gente que acha que deveria deixar as obras da nova rodovia com concessão para depois, sem definir uma data para que elas aconteçam. Você concorda com essa opinião, ou você entende que tem que fazer as obras agora?”

Tem que fazer as obras agora: 83%

Deve deixar essas obras para depois, sem data definida: 13,2%

Não sabe: 3,8%

Sobre a preferência entre modelo atual e concessão:

Pergunta: “Considerando que o governo não tem recursos suficientes para construir e manter as rodovias nas melhores condições, qual das seguintes opções você considera mais aceitável?”

Prefiro que o Estado faça a concessão da rodovia, colocando uma parte do dinheiro e a outra sendo financiada pelo pedágio: 73,5%

Prefiro que a estrada continue com as condições atuais, sem melhorias e sem pedágios: 21,6%

Não sabe opinar a respeito: 4,9%

Quanto à percepção de valor entre pagar pedágio e ter melhorias:

Afirmação: “Prefiro pagar o pedágio e ter rodovias novas e em condições de trafegabilidade, seguras, iluminadas e sinalizadas.”

Concordo totalmente: 10,7%

Concordo: 61,6%

Nem discordo, nem concordo: 10,3%

Discordo: 12,3%

Discordo totalmente: 4,3%

Não sabe: 0,9%

Sobre a preferência por rodovias com pedágio, mas mais seguras:

Afirmação: “Entre os serviços disponibilizados pela empresa que administra uma rodovia estão: ambulância, guincho, estrutura para paradas, entre outros. É melhor ter uma rodovia com pedágio, oferecendo mais segurança, do que uma rodovia sem pedágio e mais insegura.”

Concordo totalmente: 11,3%

Concordo: 66,4%

Nem discordo, nem concordo: 7,4%

Discordo: 10,3%

Discordo totalmente: 3,6%

Não sabe: 0,9%

Veja os 32 municípios que fazem parte do Bloco 2.