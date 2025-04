Pais tentaram, mas não conseguiram salvar menino de 4 anos de incêndio em Taquara, diz delegado

Incêndio atingiu seis imóveis em um mesmo terreno no sábado (26). CBM / Taquara / Divulgação

Os pais do menino de quatro anos que morreu em um incêndio em Taquara, no Vale do Paranhana, tentaram, mas não conseguiram acessar o imóvel onde ele estava para salvá-lo, de acordo com a Polícia Civil.

— Os pais conseguiram salvar duas crianças e, inclusive, sofreram intoxicação por inalação de fumaça e queimaduras, mas não conseguiram voltar para o interior da residência para retirar o menino — conta o delegado Valeriano Garcia Neto, responsável pela investigação.

O incêndio atingiu seis imóveis em um mesmo terreno no sábado (26). Conforme a investigação da Polícia Civil, o fogo começou devido a um curto-circuito em uma geladeira dentro de um dos imóveis. Um estouro foi ouvido logo que a concessionária de energia, que fazia manutenção na rede elétrica, religou a luz.

As chamas teriam se alastrado rapidamente porque as casas eram de madeira. A residência do menino ficava nos fundos do terreno e o acesso era difícil, de acordo com o delegado Neto.

— No terreno, havia mais seis casas. O fogo se alastrou muito rápido. Os pais e os demais adultos tentaram retirar todas as pessoas de dentro das residências, mas não conseguiram retornar para retirar o menino considerando a velocidade com que o fogo se alastrou. A casa ficava mais ao fundo e com acesso dificultado — conta.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) esteve no local e deve emitir um laudo atestando o que aconteceu. A Polícia Civil aguarda esse laudo para dar continuidade à investigação e avaliar se alguém pode ser responsabilizado.

Menino ia comemorar aniversário