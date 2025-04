Onça é capturada no local onde caseiro foi atacado e morto no Pantanal

Felino foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande. Divulgação / Polícia Militar Ambiental

Equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) capturaram, na madrugada desta quinta-feira (24), uma onça-pintada macho que rondava o pesqueiro onde o caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, foi atacado e morto no Pantanal de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, na última segunda-feira (21).

Segundo informações do portal g1, as buscas foram iniciadas por determinação do governo de Mato Grosso do Sul e conduzidas sob monitoramento da PMA, com o apoio de 10 policiais.

O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande, onde passará por exames que determinarão se ele foi, de fato, o responsável pela morte do caseiro.

Para a captura do animal, a equipe montou mais de 10 armadilhas ao redor do pesqueiro. A operação contou com o acompanhamento do pesquisador e especialista em manejo de onças-pintadas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Gediendson Ribeiro de Araújo.

Em nota, o governo do Estado informou que o animal pesa 94 quilos e será submetido a exames. Por questões de manejo e segurança, o CRAS será temporariamente fechado para visitações.

"Foi capturado na madrugada desta quinta-feira um macho da espécie onça-pintada que teria sido o responsável pelo ataque que vitimou o caseiro Jorge Avalo. O animal, um macho de 94 quilos, já está sendo transportado para o CRAS em Campo Grande para ser submetido a exames. Informamos que para garantir o devido manejo e proteção, o CRAS será isolado e não será permitida entrada de pessoas não autorizadas", diz a nota da administração estadual.

Presença de onças

Um vídeo enviado por Valmir de Araújo, cunhado de Jorge Avalo, mostra que onças continuam rondando a área onde o caseiro foi morto, às margens do rio Miranda, em Aquidauana (MS).

Nas imagens, é possível ver que o animal rasgou uma tela de ferro e entrou na sala onde Jorge limpava os peixes após a pesca. Também é possível observar que, ao saltar por uma janela para deixar o local, o animal derrubou uma pia. Rastros da onça também foram encontrados na parte externa do espaço.

Relembre o caso

A PMA confirmou a morte do caseiro na segunda-feira, após localizar pegadas do felino próximas a partes do corpo da vítima.

Na terça-feira (22), as equipes de busca encontraram outras partes do corpo em uma toca do animal, localizada em uma área de mata fechada, a cerca de 300 metros do local do ataque.