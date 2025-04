O que se sabe sobre o caso do professor de canto preso após oferecer "chá de sêmen" a alunas no Tocantins

A 72ª Delegacia de Polícia de Luzimangues investiga o caso. Google Maps / Reprodução

O professor de canto Hallan Richard Morais da Cruz, 26 anos, foi preso em flagrante na última sexta-feira (25) em Porto Nacional, no Tocantins, após ser acusado de oferecer um "chá de sêmen" às suas alunas.

Uma estudante notou alterações no líquido fornecido durante a aula e acionou a polícia. Conforme a investigação, Hallan alegava que a bebida traria "benefícios" para a voz das alunas.

Durante a abordagem, a Polícia Militar encontrou dois frascos com a substância e um celular usado para filmar as vítimas sem o consentimento delas.

O professor confessou os crimes e relatou que outras estudantes também teriam ingerido o líquido, incluindo uma menor de idade.

A 72ª Delegacia de Polícia de Luzimangues investiga o caso. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada no domingo (27).

Vídeos e materiais ilícitos foram entregues à polícia

Durante as investigações, o irmão de Hallan encontrou um HD externo na residência da família, onde o professor também morava. O aparelho foi entregue à Central de Atendimento à Mulher, em Palmas, no sábado (26), segundo o g1.

Segundo o Termo de Declaração, no dispositivo foram encontrados vídeos das alunas ingerindo a bebida adulterada, além de imagens do professor em atos sexuais e registros envolvendo crianças e mulheres no Distrito de Luzimangues, em Porto Nacional.

O material está sendo analisado pela polícia para identificar todas as vítimas. Ele também costumava publicar vídeos tocando instrumentos musicais e cantando em igrejas nas redes sociais.

Família e ex-empresa publicam notas de repúdio

A família de Hallan Richard se manifestou nas redes sociais com uma nota repudiando as ações atribuídas ao investigado. O comunicado afirma que os parentes não compactuam com o comportamento do professor e manifestam solidariedade às possíveis vítimas. Confira:

"Em razão da prisão de Hallan Richard, seus familiares manifestam publicamente seu total REPÚDIO a toda e qualquer conduta ilícita a ele imputada e confiam no Poder Judiciário para que, comprovada a autoria e materialidade dos fatos, haja a devida responsabilização.

Ante a gravidade e reprovabilidade, bem como a repercussão do caso, a família atravessa um momento de grande sofrimento e se solidariza com as possíveis vitimas e seus familiares, com votos para que a justiça seja feita".

A Vegas Assessoria de Marketing, empresa onde Hallan prestou serviços em 2023, também se pronunciou. A companhia informou que ele não integra mais seus quadros desde o ano passado e que repudia qualquer prática ilícita.

Professor é assistido pela Defensoria Pública

Como Hallan não apresentou advogado particular até a audiência de custódia, a Defensoria Pública do Tocantins passou a representar sua defesa.

Em nota, o órgão explicou que, nestes casos, a assistência jurídica é automática para garantir os direitos do acusado. A Defensoria continuará atuando no processo enquanto ele não constituir advogado. Confira a nota:

"A Defensoria Pública do Estado do Tocantins informa que a pessoa citada pela reportagem foi assistida pela Instituição durante a audiência de custódia, haja vista que não apresentou defesa particular (advogado ou advogada) até a audiência. Em casos como esse, a Defensoria Pública é automaticamente inserida ao processo pelo sistema de Justiça para atuar a fim de garantir o contraditório, entre outros direitos. O citado continuará sendo assistido da Instituição se não apresentar defesa privada".

Decisão da Justiça cita risco à ordem pública

Ao converter a prisão em flagrante para preventiva, o juiz Willian Trigilio destacou que a liberdade do investigado representa risco concreto à sociedade e às vítimas.

O magistrado considerou a gravidade dos fatos, o risco de reiteração e a presença de indícios de que Hallan já era investigado por estupro de vulnerável.

"Não se trata, pois, de presumir a culpa, até porque isso não seria possível, mas sim de reconhecer a presença de um risco, razoavelmente fundamentado, e lançar mão de medida cautelar para evitá-lo e, com isso, garantir a ordem pública, abalada pela liberdade daqueles que reiteram na conduta ilícita", afirmou o juiz no despacho.

A investigação segue em andamento para apurar o número de vítimas e analisar todo o material encontrado.

Como denunciar casos de violência no Brasil