Morre Zenaide Maria Balestrin Bridi, aos 67 anos

Zenaide Maria Balestrin Bridi faleceu no dia 23 de março, aos 67 anos, em decorrência de sepsia generalizada, na cidade de Lages, em Santa Catarina. Filha de Claudino Balestrin e Elza Zanatta Balestrin, ela nasceu em 12 de setembro de 1957 em Taquaruçu do Sul, no norte do Estado.