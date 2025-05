Morre Walter Rudi Christmann, diretor da Fiergs e presidente da Sinpasul

Cerimônia de despedida está marcada para as 19h no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre.

Morreu nesta quarta-feira (30) Walter Rudi Christmann , aos 78 anos. A informação foi divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul ( Fiergs ), que lamentou o falecimento.

Christmann era presidente do Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel, Papelão, Embalagens e Artefatos de Papel, Papelão e Cortiça do Rio Grande do Sul (Sinpasul). Ele integrava a diretoria da Fiergs e teve atuação destacada em defesa do setor industrial.