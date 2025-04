Morre o escritor e ex-xerife da Feira do Livro de Osório, Marco Antônio Velho Pereira

Escritor, historiador e genealogista autodidata, atuava no Litoral Norte do Estado.

Faleceu na última quarta-feira (2), aos 75 anos, Marco Antônio Velho Pereira. Escritor, historiador e genealogista autodidata, atuava no Litoral Norte do Estado.

Em 2009, ao lado da patrona Tereza Gamba, foi o Xerife da 24ª Feira do Livro de Osório .

Internado no Hospital de Tramandaí, ele teve complicações decorrentes de um edema pulmonar.

Deixou as irmãs Suzana Pereira Herrmann, Eliana Pereira Abel, Rosana Pereira Sant’Anna e Silvana Velho Pereira, além de sete sobrinhos e dois sobrinhos-netos.

História

Marco Antônio nasceu em 29 de julho de 1949, em Palmares do Sul, à época pertencente ao município de Osório, onde construiu grande parte de sua trajetória .

Era formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pós-graduado em Administração Financeira pela Universidade do Distrito Federal (UNDF).