Morre Mara Elizabeth de Oliveira, aos 60 anos

No dia 4 de abril, quando o pai, João Alvino de Oliveira, falecido em 2015, completaria 90 anos, Mara Elizabeth de Oliveira faleceu aos 60 anos, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, vítima de um câncer agressivo, descoberto seis meses antes.

Formada em Relações Públicas pela PUCRS e funcionária concursada da Caixa Econômica Federal desde muito jovem, Beth era de uma generosidade tal que não permitiu que os amigos e parentes soubessem do seu real estado de saúde. Queria poupá-los de qualquer sofrimento.

Só o marido, Luigino D’Amico, a filha Laura e os quatro irmãos, Rosane, Roseli, Paulo e Saulo, sabiam da gravidade da situação. À mãe, Universinda Souza de Oliveira, ela só permitiu saber que estava com um problema de saúde , mas insistia para que não se preocupasse, o que era impossível quando começou a perder peso.

Em Torres, cidade em que morou desde a aprovação no concurso da Caixa, Beth deixou inúmeros amigos e colegas que não puderam se despedir no sábado (5), no Memorial Angelus, porque o desejo dela era de um velório rápido, restrito à família.