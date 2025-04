Morre Luiz Carlos Chacon de Oliveira, sósia do cantor Roberto Carlos

Curitiba perdeu, na terça-feira (15), uma de suas figuras mais queridas e marcantes: Luiz Carlos Chacon de Oliveira, sósia do cantor Roberto Carlos por mais de cinco décadas. Ele morreu aos 84 anos na capital paranaense, onde construiu sua história como jornalista, ator, artista circense e uma voz conhecida do rádio. O artista, mais conhecido como Chacon, enfrentava a leucemia havia 16 anos. As informações são do g1.