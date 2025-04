Morre homem que construiu túmulo com churrasqueira e pediu para ser enterrado em pé em Caçapava do Sul

Túmulo com churrasqueira é decorado com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Arquivo / Reprodução

Será sepultado nesta sexta-feira (25), em Caçapava do Sul, o homem que ficou conhecido nacionalmente por construir o próprio túmulo, com uma churrasqueira no topo.

O pedreiro Osório Oliveira da Rosa, o "Osorinho", morto aos 85 anos, era uma figura conhecida e carismática no município da região central do Estado. Ganhou fama ao preparar, com as próprias mãos, o caixão onde queria ser colocado e uma sepultura de três andares, no Cemitério das Catacumbas.

O jazigo tem capela e terraço para preparar churrasco, paixão dele, junto com o Sport Club Internacional. Tanto que os familiares e amigos prepararam uma carne assada ali, durante o velório, na tarde desta sexta.

— O tio Osorinho unia fé, tradição gauchesca e amor pelo Colorado. Era também muito elegante com as mulheres da cidade, a quem distribuía flores, mesmo para as que não conhecia. Até a médica que cuidou dele nos últimos dias chorou ao constatar que ele não sobreviveria — relata a comerciária Odelma Xavier, casada com um sobrinho de Osorinho.

Osorinho (de camisa xadrez) desfilando em carro de boi, rumo ao sepulcro que construiu em Caçapava do Sul. Prefeitura de Caçapava do Sul / Divulgação

Osorinho faleceu de problemas renais, ocorridos após uma fratura de fêmur que o deixou com problemas de locomoção. Conforme seu desejo, o cortejo fúnebre será realizado em um carro de boi, numa homenagem que resgata as raízes do campo e valoriza os costumes locais.

Outra peculiaridade: o pedreiro e tradicionalista pediu para ser sepultado em pé. O desejo será atendido, diz Maiko Araújo, proprietário da Funerária do Forte, encarregada de preparar o velório e sepultamento. Conforme conhecidos ouvidos pela reportagem, Osorinho se orgulhava de ser uma pessoa ativa e, por isso, achava que deitar no túmulo seria uma atitude preguiçosa.

Carro de boi vai levar corpo de Osorinho ao cemitério. Maiko Araújo / Divulgação

Reportagem no Faustão

Osorinho deu a Caçapava do Sul um instante de fama ao virar notícia na TV Globo em setembro de 2013, ao aparecer numa reportagem do Domingão do Faustão. A repórter Carol Nakamura foi até o município gaúcho para mostrar as excentricidades do pedreiro e o entrevistou ao vivo.

— O seu Osório deixou tudo prontinho para o enterro dele e está preparando um velório e tanto! Ele mesmo fez o caixão, com detalhes bem coloridos. O ataúde fica na sala dele, tem almofadinha, todo bem cuidadinho — descreveu Carol, na época.

Osorinho, pedreiro e tradicionalista, era figura conhecida e muito carismática em Caçapava do Sul. Prefeitura de Caçapava do Sul / Divulgação

Como surpresa para Osorinho, a produção do Domingão do Faustão contratou figurantes vestidos com roupas típicas gaúchas e organizou um churrasco no cemitério, na laje do túmulo. Ele ficou muito emocionado e desfilou de carro de boi, com a repórter, pelas principais ruas de Caçapava.

Conforme Maiko, Osorinho levou quatro anos preparando o túmulo. Costumava levar material de construção num carrinho de mão, diariamente, até o cemitério, onde ele próprio montou o jazigo, tijolo por tijolo. É um verdadeiro mausoléu, pintado com as cores do Rio Grande do Sul. O detalhe exótico ficou por conta da churrasqueira no terraço, que deve ser reinaugurada pelos familiares, repetindo a cinematográfica performance do Domingão do Faustão, durante o velório.

A filha Vera da Rosa diz que nunca apreciou muito os desejos exóticos do pai, mas vai seguir as orientações. Fala que ele sempre honrou um hábito ensinado aos familiares: "Viva com alegria, faça tudo bem feito".

Osorinho deixa os filhos Vera e João Carlos e os netos Dejavan, Laura e Maria Eduarda.

VÍDEO: churrasco no enterro