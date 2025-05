Morre gaúcha considerada a pessoa mais velha do mundo

— Agora, ela está com Deus e com o papa Francisco — diz o sobrinho de Inah, Cleber Vieira Canabarro Lucas.

Inah se tornou a pessoa mais velha do mundo depois da morte da francesa Lucile Randon, em janeiro de 2023, aos 118 anos. O mapeamento foi feito pelo LongeviQuest, grupo de pesquisadores referência no monitoramento de supercentenários pelo mundo.

Quem era Inah Canabarro Lucas

Ela é natural de São Francisco de Assis , na região central do Rio Grande do Sul. A gaúcha teria nascido em 27 de maio de 1908 e sido registrada em 8 de junho , como consta na certidão de nascimento.

Segundo biografia publicada no site do LongeviQuest, Inah era tão magra quando criança que muitos achavam que não sobreviveria. Ainda conforme o grupo de pesquisadores, Inah começou a vida religiosa aos 16 anos, no internato Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento.