Morre Dornelles Paim de Vargas, aos 88 anos

Dornelles Paim de Vargas era natural de Lagoa Vermelha, no norte do Estado. Marlene Vargas / Arquivo Pessoal

Professor e representante comercial, Dornelles Paim de Vargas faleceu de causas naturais em 9 de abril, aos 88 anos. Ele estava internado no Hospital Unimed, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Vargas teve três filhos do casamento com Marilene Muller: Fernanda (in memoriam), Maurício, o "Tito", e Rodrigo, o "Lei". Ele deixou também o dedicado genro Robert Dana Fischer, o neto Francisco Dana Fischer, a neta Maya Gabriella de Vargas Ficher e a bisneta Noa Fernanda Fisher.

As cerimônias fúnebres foram restritas à esposa e aos filhos. O corpo foi cremado no Crematório de São Leopoldo.

Trajetória

Nascido no interior de Lagoa Vermelha, na Região Norte, mudou-se aos 14 anos para Osório, no Litoral, onde completou os seus estudos de professor rural na Escola Ildefonso Simões Lopes Neto. Conforme a família, "este período marcou profundamente a sua existência pela formação de grandes laços de amizade entre professores, colegas e amigos daquela localidade" e costumava dizer que Osório nunca se afastou de seu coração.

Iniciou a vida profissional na cidade de Taquara, no Vale do Paranhana, onde foi um dos fundadores do Centro Cooperativo de Treinamento Agrícola, escola federal destinada a coibir o êxodo rural na região. Distinguiu-se também na cidade pela ativa participação no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) O Fogão Gaúcho e no Rotary Club de Taquara.

Em 1964, transferiu-se para São Leopoldo, onde iniciou as atividades de representante comercial da empresa Kartro SA, em que se destacou por inúmeras premiações em concursos de vendas realizados até o ano de 1989, quando a empresa encerrou as suas atividades.

Apesar da idade, ingressou na Brindes Novo Hamburgo, onde foi vendedor até o final de seus dias, sempre muito prestigiado pelos proprietários Remidio e Chica, pelos funcionários da empresa e pelo enorme número de clientes e amigos que angariou durante a vida profissional.

Dedicar-se à gastronomia campeira foi uma de suas paixões. Tinha sensibilidade para temperar diferentes carnes e dizia que era preciso "dar amor às panelas para que o resultado fosse irretocável".