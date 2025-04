Morre dom Zeno Hastenteufel, bispo emérito de Novo Hamburgo, aos 78 anos

Ao longo de sua trajetória, foi vigário na Igreja Sagrada Família, de Porto Alegre, professor de teologia no Seminário Maior de Viamão e diretor do Instituto de Teologia da PUCRS.

Ele também é autor de vários livros, entre eles Crisma a grande opção (1978), Dom Feliciano na Igreja do Rio Grande do Sul (1987), História da Igreja para debate (1989), O Credo e os Sacramentos (1994), Infância e Adolescência da Igreja (1993), O Catecismo ao alcance de todos (2001), História da Igreja Antiga e Medieval I (2001), História da Igreja Nova II (2001) e História da Igreja no Brasil e no Rio Grande do Sul (2007).