Morre, aos 70 anos, o jornalista Luiz Antonio Mello, ex-diretor da antiga Fluminense FM

Luiz Antonio Mello foi diretor da Fluminense FM nos anos 1980, quando a emissora ficou conhecida como "Maldita". Facebook / @luizantonio.mello / Reprodução

O jornalista Luiz Antonio Mello, mais conhecido como LAM, morreu nesta quarta-feira (30), aos 70 anos, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Ele estava internado para tratar de uma pancreatite e sofreu uma parada cardíaca enquanto era levado para realizar uma ressonância magnética. A informação é do jornal A Tribuna.

Com uma trajetória marcada por ousadia e paixão pelo rádio, foi diretor da Fluminense FM nos anos 1980, quando a emissora ficou conhecida como "Maldita".

Sob a sua liderança, a rádio virou sinônimo de contracultura, dando espaço para nomes como Blitz, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Legião Urbana — e contribuindo para o nascimento do chamado "BRock".

Sua história foi contada no filme Aumenta que é rock’n’roll, lançado em 2023, com o ator Johnny Massaro no papel do jornalista. A obra teve como base o livro A onda maldita, escrito pelo próprio Luiz e lançado em 1992.

Quem foi Luiz Antonio Mello?

Luiz Antonio Mello começou no jornalismo ainda adolescente, em 1971, como cronista do Jornal de Icaraí. Atuou como programador musical, produtor e redator da Rádio Federal AM, além de repórter na Rádio Tupi AM e no jornal Última Hora.

Também trabalhou no Jornal do Brasil, onde foi crítico musical do Caderno B, e assinou colunas em publicações como O Pasquim, Opinião, O Estado de S. Paulo e Folha de Niterói.

Em 1981, ao lado do amigo Samuel Wainer Filho, fundou o projeto Maldita na Fluminense FM, idealizando uma programação voltada ao rock, o que provocou, na época, uma transformação profunda na rádio e impactou diretamente a indústria musical brasileira.

Rádio, redação e marketing

Depois da primeira passagem pela direção da Fluminense FM, entre 1982 e 1985, Luiz Antonio passou por outras emissoras. Trabalhou na criação da Globo FM e coordenou promoções na Rádio Cidade FM, onde também escreveu o programa 102 Decibéis.

Em 1986, ingressou na Rede Manchete, como redator-chefe do programa Shock e responsável pelo conteúdo musical internacional.

Além do jornalismo, teve passagens pelo marketing da gravadora PolyGram e atuou como roteirista e diretor de comerciais de TV. Também produziu discos, como o álbum Som na guitarra (1984), do guitarrista Celso Blues Boy.

Rádio LAM

Desde 2021, Luiz mantinha a Rádio LAM, projeto online que transmitia 24 horas por dia e retomava o espírito das iniciativas pioneiras do jornalista.

Seu papel como agitador cultural também rendeu um documentário: A Maldita, dirigido por Tetê Mattos e lançado em 2018, abordou os bastidores da "revolução musical" promovida por ele e equipe.