Morre a procuradora da República Aldirla Pereira de Albuquerque, aos 45 anos

O Ministério Público Federal (MPF) em Sergipe decretou luto oficial de três dias e suspendeu o expediente nesta terça-feira (15), devido ao falecimento da procuradora da República Aldirla Pereira de Albuquerque, ocorrido na segunda-feira (14), em Aracaju.

Ela tinha 45 anos e não resistiu a uma infecção generalizada, segundo informou a instituição. O velório está sendo realizado na sede do MPF, no bairro Jardins, desde as 5h da manhã.

O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Colina da Saudade, também na capital sergipana.

Quem era Aldirla

Natural de Sergipe, Aldirla construiu uma carreira sólida no Ministério Público Federal, marcada pela ética, dedicação e atuação firme em defesa dos direitos coletivos. Ela ingressou no MPF em 2013, na Procuradoria da República em Araguaína (TO). No ano seguinte, foi transferida para Arapiraca (AL), onde permaneceu até 2019.

Depois, passou a atuar em Maceió (AL) até sua remoção, em 2020, para Sergipe. No estado natal, iniciou os trabalhos na unidade de Lagarto e, a partir de 2022, passou a integrar a Procuradoria da República em Sergipe, em Aracaju.

Durante sua trajetória no MPF de Sergipe, ocupou funções de destaque como procuradora-chefe substituta, procuradora regional dos direitos do cidadão substituta, coordenadora da Tutela Coletiva e, mais recentemente, procuradora regional eleitoral.

Antes de sua entrada no MPF, Aldirla também atuou como promotora de Justiça no Tocantins e foi defensora pública em Sergipe.

Repercussão

O falecimento gerou comoção entre autoridades e colegas de trabalho. A procuradora-chefe do MPF em Sergipe, Eunice Dantas, lamentou a perda:

"Perdemos Aldirla de maneira repentina e precoce. Lamentamos seu falecimento, que interrompe uma trajetória de dedicação às causas da instituição e ao nosso Estado de Sergipe.”

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, expressou condolências pelas redes sociais: “Ela serviu ao Ministério Público com compromisso e responsabilidade. Que Deus a receba e conforte o coração de todos!”

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, também se manifestou: “Sua trajetória no MPF foi marcada pela ética, compromisso com a Justiça e dedicação ao bem comum. Meus sentimentos aos familiares, amigos e colegas.”