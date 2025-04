Morre a modelo Lucy Markovic, aos 27 anos

A modelo foi vice-campã do “Australia’s Next Top Model”.

A modelo Lucy Markovic, conhecida por sua participação no “Australia’s Next Top Model” e por desfilar para grifes como Armani e Versace, morreu aos 27 anos .

A informação foi divulgada pela Elite Model Management e confirmada por uma publicação em seu perfil oficial no Instagram. Markovic enfrentava uma rara condição cerebral.

"Ela trouxe elegância, força e beleza para seu trabalho. Mas, mais do que isso, trouxe a si mesma — seu calor, seu riso, sua luz", diz a nota.

Quem foi Lucy Markovic

Lucy ganhou destaque ainda na adolescência, quando participou da nona temporada do "Australia’s Next Top Model", terminando como vice-campeã.

Em uma publicação no Instagram, a irmã da modelo, Jelena Markovic, escreveu que Lucy estava perto de lançar seu aplicativo fitness. Ela compartilhou um vídeo mostrando os bastidores do projeto.

— Seus sonhos sempre foram grandes; na verdade, seu maior desejo era ser um dos anjos da Victoria’s Secret. Agora, você vai desfilar com todos os anjos no céu.

Condição rara

Semanas antes de sua morte, Lucy revelou em uma postagem no Instagram que passaria por uma cirurgia para tratar uma malformação arteriovenosa cerebral (MAV) – um emaranhado anormal de vasos sanguíneos no cérebro, com risco de causar danos cerebrais e derrames.