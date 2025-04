Metrô Rio fecha 11 estações após queda de muro sobre trilhos

Muro caiu durante reparo de adutora em área vizinha à linha do metrô, no Engenho da Rainha. JOSE LUCENA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Um muro desabou sobre os trilhos da estação Engenho da Rainha do Metrô Rio, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (9). Devido ao incidente, a concessionária Metrô Rio informou o fechamento de 11 estações da Linha 2.

Conforme informações do g1, o muro caiu durante um trabalho de reparo da concessionária Águas do Rio em uma tubulação na parte externa da estação. Com a queda da estrutura, o serviço foi interrompido em 11 estações por volta das 8h30min.

A expectativa é que o serviço seja concluído no início da tarde desta quarta-feira, conforme posicionamento da Metrô Rio e da Águas do Rio. Posteriormente, os trens devem voltar a operar gradativamente.

Leia Mais Petrópolis e Angra dos Reis têm risco muito alto de deslizamento, informa governo do Rio de Janeiro

A situação surpreendeu os passageiros, que precisaram desembarcar dos trens durante a manhã.

"Eles informaram que a gente tinha que descer na estação e, agora, eu tenho que pegar ônibus", disse ao g1 um passageiro que retornava do trabalho.

Estão fechadas as seguintes estações

Pavuna

Engenheiro Rubens Paiva

Acari/Fazenda Botafogo

Coelho Neto

Colégio

Irajá

Vicente de Carvalho

Thomaz Coelho

Engenho da Rainha

Inhaúma

Del Castilho

Alternativas ao trem

Responsável pelo sistema ferroviário, a Supervia disponibilizou trens extras em Belford Roxo a fim de contemplar os passageiros que costumam embarcar na Pavuna.

Leia Mais Marta Sfredo: por que o governo gaúcho vai leiloar imóvel no Rio de Janeiro

Para atender os usuários do metrô, a Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro mudou o itinerário de seis linhas de ônibus. Os veículos com terminal na Estação Del Castilho estão operando provisoriamente até a Estação Maria das Graças.

610 - Del Castilho x Tanque

611 - Del Castilho x Camorim

613 - Del Castilho x Vargem Grande

614 - Del Castilho x Alvorada

616 - Del Castilho x Fundão

913 - Del Castilho x Fundão

Falta de água

Além de afetar as linhas de metrô, a queda do muro também causa desabastecimento de água em 10 bairros do Rio de Janeiro.

Engenho da Rainha

São Francisco Xavier

Mangueira

Triagem

Maria da Graça

Inhaúma

Del Castilho

Jacaré

Jacarezinho

Rocha