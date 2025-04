Luz de velas e carregador solar: como vivem famílias que estão há dois meses sem água e sem energia no Vale do Taquari

Maicon, a esposa e o filho de três anos vivem sem luz. Lucas Abati / Agência RBS

Há mais de um mês, a chegada do entardecer significa que chegou a hora de dormir na casa recém-construída onde Maicon Alves Pereira vive com a esposa e o filho de três anos, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. Vítima da enchente que varreu o bairro Passo de Estrela, a família foi compradora de um de 29 lotes abertos em área que antes era de plantação, no bairro Jardim Europa. Mesmo habitado por cinco famílias, o local ainda não possui instalação de água e energia elétrica, já que a rede não chega até aquele ponto da rua.

Procurada, a RGE ainda não retornou o contato de Zero Hora. A Corsan promete concluir a obra de abastecimento em 15 de maio (leia mais abaixo).

A conversa de Maicon com Zero Hora foi a luz de velas e com um repelente para espantar os mosquitos. O morador também mantém lanternas que são carregadas ao longo do dia com luz solar.

— Sete e meia (da noite) tem que deitar ou ficar conversando até dez, onze, meia noite. A hora que tiver sono, porque não tem nada para fazer — diz.

Até pouco tempo, a família vivia de aluguel enquanto construía a casa nova com ajuda de doações. Com a necessidade de cortar gastos, não restou alternativa a não ser morar no loteamento, mesmo em situação precária.

— A gente leva um balde de água pro banheiro, esquentamos uma chaleira e largamos dentro do balde. É isso aí e o nosso banho — relata Maicon.

Há mais famílias que passam pelo mesmo, algumas já há dois meses, enquanto outras, com as casas prontas, ainda aguardam a regularização dos serviços.

Os moradores enchem uma caixa d'água de 5 mil litros com apoio de um posto de combustíveis próximo, o que facilita o acesso ao recurso. Em relação à energia, embora tenham instalado a estrutura de postes e fiação, seguem sem perspectiva.

Para agilizar a busca pelos serviços, uma associação de moradores foi criada.

— Nós estivemos reunidos na promotoria e a Corsan nos garantiu a água, mas a RGE até pediu mais prazo, só que não falam para nós nenhuma previsão — reclamou Jaqueline Reinheimer, presidente da associação dos moradores.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul afirma que está notificando as empresas para regularizarem a situação desses moradores. O Ministério Público também acompanha o caso.

As cinco famílias que vivem no local são compostas de 10 adultos e seis crianças.

— Pior é pras crianças, que não tem como mandar “vai dormir agora”, porque é no tempo delas, e na hora que ficarem com sono é que vão dormir — afirma o morador.

