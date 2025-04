Longe do rio, em área mais alta e construído do zero: como será o novo bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul

Totalmente destruído pela enchente de maio de 2024, o bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, tornou-se um símbolo da devastação no Estado. Somente nesta localidade, mais de 600 casas desapareceram quando o Rio Taquari baixou. O bairro será reconstruído em novo local, a cerca de três quilômetros do antigo, em área mais alta e totalmente inabitada.

O anúncio foi feito pelo governo do Estado em conjunto com a prefeitura de Cruzeiro do Sul na terça-feira (22). Parte da área foi desapropriada pela administração municipal, outra, pelo governo do RS.

A área atingida pela enchente se tornará um parque memorial, onde não será possível construir novamente. O antigo bairro foi classificado como Área Diretamente Atingida (ADA) e incluído no Mapa Único do Plano Rio Grande como zona de alta suscetibilidade à inundação.

Conforme o prefeito de Cruzeiro do Sul, César Leandro Marmitt, o novo local não será somente um loteamento, mas um bairro completo.

— Precisamos abrir ruas, colocar luz, rede pluvial. Tudo isso tem que ser projetado. Terá parte de pavilhão esportivo, igreja, comércios, escola, unidade de saúde, creches. Tudo vai ser colocado aqui — ilustra.

Leia Mais Vira-lata caramelo vira mascote do Cristo Protetor e faz sucesso entre visitantes no Vale do Taquari

Conforme Marmitt, a expectativa é de que a partir da criação dessas novas estruturas, outras pessoas migrem para essas áreas mais seguras, em um processo gradual.

É algo que vai ser lento, mas as pessoas vão ver isso aqui crescer e vão querer morar para cá. CÉSAR LEANDRO MARMITT Prefeito de Cruzeiro do Sul

Segundo o Piratini, a próxima etapa para concretização do novo Passo de Estrela é a elaboração dos projetos. Como ainda não há detalhamento do arruamento e loteamento, não é possível afirmar o número exato de lotes a serem construídos, mas se estima ao menos 400. Também não é possível confirmar data, embora o prefeito acredite que todas as entregas devam ocorrer ainda no próximo ano, incluindo outras estruturas que estão sendo construídas em locais próximos.

Os moradores do novo Passo de Estrela enxergam com otimismo a construção de um bairro em local seguro. A aposentada Salete Farias perdeu a casa duas vezes e atualmente mora em uma estrutura temporária.

— Eu sou que nem uma folha, pra onde o vento me levar, eu vou. E fico muito feliz de ter de novo uma casinha do meu jeito — afirma.

Limpeza no Passo de Estrela

Na manhã desta quarta-feira (23), Tainara Pereira Duarte comemorava o encontro de uma caneca entre os escombros. Lucas Abati / Agência RBS

O visual do antigo Passo de Estrela mudou totalmente com a operação de máquinas que estão removendo entulhos e fazendo limpeza do local. Uma das imagens mais marcantes da tragédia climática, a estrutura de uma igreja destruída, já não é mais vista em uma área totalmente limpa.

Durante essa etapa, moradores seguem se dirigindo ao local em busca de pertences, principalmente os afetivos. Na manhã desta quarta-feira (23), a advogada Tainara Pereira Duarte comemorava o encontro de uma caneca que ganhou de uma afilhada.

— Ainda está quase inteira, um pouco quebrada, mas é um pouco que a gente consegue encontrar de suporte e apelo — diz, segurando a xícara suja de barro.

Tainara também é uma das futuras moradoras do novo Passo de Estrela, mas atualmente mora de aluguel em Lajeado até que a estrutura fique pronta.

Leia Mais Empresa que prometeu construir 200 casas para atingidos pela enchente no RS desiste do projeto

Outros investimentos

O anúncio do governo do Estado também inclui infraestrutura e construção de 97 casas definitivas no bairro São Gabriel — que seriam doadas pela empresa Innova Steel, que acabou desistindo do projeto por questões financeiras — e a liberação de convênio para infraestrutura no bairro Rosa, para 26 casas.

Os investimentos no Passo de Estrela

R$ 29,6 milhões: limpeza e britagem no antigo Passo de Estrela, construção de parque linear e pavimentação da via que liga ao terreno do Novo Passo de Estrela.

e pavimentação da via que liga ao terreno do Novo Passo de Estrela. R$ 5,5 milhões: desapropriação de área para construção do Novo Passo de Estrela.

de área para construção do Novo Passo de Estrela. R$ 40 milhões: infraestrutura completa do Novo Passo de Estrela.

do Novo Passo de Estrela. R$ 15 milhões: construção pelo de menos cem casas no Novo Passo de Estrela.

no Novo Passo de Estrela. R$ 20,6 milhões: construção de 97 casas no bairro São Gabriel.

R$ 7,4 milhões: infraestrutura do terreno no bairro São Gabriel.

R$ 4,7 milhões: infraestrutura do terreno no bairro Rosa, para 26 casas.

Total: R$ 122,8 milhões