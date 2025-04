IPVA 2025: prazo termina nesta quarta, mas 40% dos gaúchos não quitaram

Mais de 40% dos gaúchos ainda não pagaram o IPVA em 2025, segundo a Sefaz. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os gaúchos tem até a quarta-feira (30) para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deste ano. Mais de 40% dos veículos tributados ainda não tiveram o imposto quitado, segundo o último balanço da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz RS).

Até o prazo final, no último dia do mês de abril, seguem valendo os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão, que podem abater até 20% do valor do tributo. A data é unificada para todos os contribuintes, independentemente do final da placa do veículo.

A cada dia sem pagar o IPVA, os motoristas recebem uma multa diária de 0,3%, podendo chegar até 20% do valor total do imposto, além da cobrança de juro. A inadimplência por mais de dois meses pode levar à inscrição do nome do contribuinte na dívida ativa e à apreensão do veículo pelas autoridades em caso de abordagem.

O IPVA pode ser pago por meio dos bancos conveniados (Banrisul, Bradesco, Sicredi, Banco do Brasil, Sicoob e Caixa Econômica Federal) ou por meio de Pix. Os valores estão disponíveis para consulta no site e no aplicativo do IPVA, que pode ser baixado gratuitamente na App Store e na Google Play.

Quem ainda não pagou?