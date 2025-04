Incêndio de grandes proporções atinge teatro da PUC em Curitiba

A universidade foi evacuada e todas as atividades e aulas presenciais foram suspensas.

Um incêndio de grandes proporções atinge a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), em Curitiba, na noite desta terça-feira (15), segundo informações do g1. Conforme o Corpo de Bombeiros, 11 equipes foram acionadas após relatos de fogo no teatro.