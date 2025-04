Igor Sacramento, pesquisador premiado da Fiocruz, morre em Paris

Referência nacional nos estudos sobre comunicação e saúde , Igor estava na França realizando um pós-doutorado na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), iniciado no final de 2024.

Carioca de Olaria (RJ) , criado entre Rio de Janeiro e São Paulo, Igor Sacramento foi desde cedo apaixonado pela literatura e pela televisão. Formou-se, fez mestrado e doutorado na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro ( ECO/UFRJ ), onde sua tese recebeu menção honrosa nos prêmios Capes e Compós .

Trajetória e prêmios

Ao longo de sua trajetória, tornou-se referência na interface entre comunicação e saúde, com contribuições para os estudos sobre desinformação , narrativas autobiográficas, história da mídia, infodemia e testemunhos antivacinação no Brasil.

Pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), integrou o Laboratório de Pesquisa em Comunicação e Saúde (Laces), foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde (PPGICS/Fiocruz) entre 2020 e 2024, além de professor permanente no PPGCOM/UFRJ.