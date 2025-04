Homem retirado da lista de desaparecidos da enchente foi encontrado após registrar boletim de ocorrência em delegacia

Indivíduo constava na lista de desaparecidos em Canoas. Duda Fortes / Agencia RBS

Um ano após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024, o nome de José Everaldo Vargas de Almeida foi retirado da lista de desaparecidos da enchente na quinta-feira (24) pela Defesa Civil Estadual.

Ele foi localizado ainda em dezembro do ano passado após registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia de Canoas, de acordo com a Polícia Civil. A situação do homem e as circunstâncias que o levaram a procurar a polícia não foram detalhadas pelas autoridades, a fim de preservá-lo.

Conforme a Defesa Civil, 25 pessoas seguem desaparecidas no Estado — uma delas, Adriano Sandaowski, em Canoas. O município da Região Metropolitana registrou a maior parte das mortes na tragédia, com 31 das 184 vítimas do desastre.

Casos revisados

O diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Mário Souza, explica que os casos de desaparecimento são constantemente revisados pela polícia.

— Os casos de desaparecimento são muito complexos. A polícia só considera um caso concluído quando a pessoa é, de fato, localizada. — explica o delegado Mário Souza.

A Defesa Civil Estadual afirma que recebeu a atualização do caso de José nesta quinta, quando divulgou novo boletim à imprensa.

O órgão ainda informou a identificação do corpo de um homem que estava na lista de desaparecidos. Olivan Paulo da Rosa havia sido encontrado morto ainda em junho do ano passado, mas só foi identificado mais tarde devido à demora do processo de perícia e testes de DNA.