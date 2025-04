Homem desaparecido há três anos na Bahia é encontrado na Costa Rica

Desaparecido desde junho de 2022, quando deixou a casa do irmão em Camçari, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, Marisvaldo dos Santos Silva foi encontrado nesta semana na Costa Rica. O homem de 32 anos será deportado e chega neste fim de semana ao Brasil, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Conforme informações do g1, Silva havia saído para pedalar na época do desaparecimento. A família registrou boletim de ocorrência no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa dias após ele ter saído da casa do irmão e não retornar.