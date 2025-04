Grupo RBS apresenta nova fase do movimento "Pra Cima, Rio Grande"

Reafirmando a crença no poder transformador do jornalismo, o Grupo RBS lança nesta quinta-feira (24) a nova fase do movimento “Pra Cima, Rio Grande”. Às vésperas de completar um ano da maior tragédia climática do Estado, a próxima etapa da ampla frente de ações institucionais, editoriais e de comunicação com foco na reconstrução será impulsionada por uma campanha publicitária que exalta o orgulho de ser gaúcho e reforça a confiança no futuro do Rio Grande do Sul.

— Ao longo de nossa história, o Grupo RBS sempre esteve ao lado dos gaúchos. E reiteramos este compromisso nesta nova etapa do Pra cima, Rio Grande, com o objetivo de mobilizar a sociedade, promovendo consensos e convergências para, juntos, somarmos esforços na construção de um Estado ainda melhor para todos — afirma Nelson Sirotsky, publisher e presidente do Conselho da RBS.

A partir da escuta ativa de diferentes setores da sociedade civil, o Conselho Editorial da RBS tem promovido encontros com líderes de setores-chave da economia, além de representantes da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa, para fomentar a convergência em prol de pautas prioritárias para a retomada do Estado.

Os temas discutidos vão nortear a cobertura editorial em todos os veículos, estruturada em três pilares: infraestrutura, moradia e contenção de cheias. Também ganharão destaque histórias inspiradoras de quem faz a diferença e iniciativas e projetos voltados à construção de um futuro melhor para os gaúchos.

Para marcar esta nova fase, serão veiculados conteúdos especiais a partir desta semana. Nesta quinta-feira (24), o programa Jornal do Almoço, da RBS TV , será ancorado de Eldorado do Sul, cidade mais afetada pela enchente com 80,8% dos domicílios do município atingidos. No Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha , a apresentadora Andressa Xavier irá sobrevoar o Vale do Taquari nesta sexta-feira (25) para mostrar as marcas deixadas pela inundação, ainda visíveis na região, e os desafios a serem enfrentados. Em Zero Hora e GZH , reportagens apresentam um diagnóstico da situação das rodovias do Estado.

O Painel da Reconstrução, ferramenta de GZH dedicada à fiscalização do uso de verbas públicas, à verificação do cumprimento de compromissos e ao monitoramento dos repasses dos governos Federal e Estadual, ganha novo layout, com acompanhamento recorrente com foco nos três temas centrais.

— A partir da força e da relevância do jornalismo profissional, vamos amplificar a bandeira da reconstrução, nos posicionando como um farol para os desafios que ainda precisamos superar. Todos os nossos veículos estão mobilizando esforços para continuarmos avançando e cumprindo com nosso propósito — ressalta Claudio Toigo, CEO do Grupo RBS.