Gaúchos se despedem de papa Francisco em missa no Cristo de Encantado 

Milhares de pessoas visitaram, nesta segunda-feira (21), o recém inaugurado Complexo Cristo Protetor, em Encantado, no Vale do Taquari. Para além do passeio tradicional para as famílias, o momento foi especial: com a morte do papa Francisco durante a madrugada, uma missa em homenagem ao Pontífice foi realizada na Capela São João Batista Scalabrini, localizada dentro do complexo.