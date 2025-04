Gaúcha morre após sofrer descarga elétrica em tomada de hostel no Rio Grande do Norte

Paula era mestre em Ciência e Tecnologia Agroindustrial pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Redes sociais / Reprodução

Uma gaúcha natural de Pelotas, no sul do Estado, morreu na sexta-feira (4) vítima de uma descarga elétrica em um hostel em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Ela foi identificada como Paula Vergada da Silva, de 43 anos.

Investigações preliminares indicam que Paula foi eletrocutada por volta das 16h40min, ao tentar conectar um equipamento eletrônico na tomada instantes após sair da piscina do hostel, conforme informações do g1. Um equipe médica foi acionada, mas a gaúcha já estava sem vida quando os profissionais chegaram ao local.

Paula residia no hostel em que o incidente ocorreu. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), em Natal. A família iniciou uma campanha para arrecadar fundos a fim de cobrir os custos para realizar o translado do corpo ao Rio Grande do Sul.

Quem era Paula Vergara da Silva

Mestre em Ciência e Tecnologia Agroindustrial pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Paula residia em São Miguel do Gostoso desde outubro de 2024. A mudança de Pelotas, sua cidade natal, para o município do Rio Grande do Norte foi motivada pelo desejo de realizar trabalhos sociais, com foco na educação alimentar infantil.

Entro as ações desenvolvidas por Paula no Rio Grande do Norte estão um curso de culinária para crianças em situação de vulnerabilidade social. Paula também era graduada em Química de Alimentar pela UFPEL.