Empresa que prometeu construir 200 casas para atingidos pela enchente no RS desiste do projeto

O grupo empresarial Innova Steel, de São Paulo, não vai mais doar as 200 casas prometidas para famílias gaúchas atingidas pela enchente de maio de 2024. No último dia 3 de abril, o parceiro privado comunicou a desistência em reunião com as secretarias estaduais de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) e de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O Palácio Piratini informou, em nota, que a Innova Steel alegou dificuldades financeiras para honrar o compromisso. A reportagem contatou a empresa por e-mail, telefone e um canal de imprensa disponibilizado em seu site, mas não houve retorno.

Ainda em maio, durante evento realizado em Estrela, a Innova Steel havia anunciado a decisão de entregar cem moradias definitivas em Cruzeiro do Sul, 50 em Igrejinha e 50 em São Sebastião do Caí.

O governador Eduardo Leite visitou a fábrica do grupo em agosto do ano passado e conheceu o modelo das habitações que seriam entregues, com uso da tecnologia steel frame. O método é considerado mais ágil por utilizar perfis de aço galvanizado como estrutura, com o encaixe de painéis com isolantes térmicos e acústicos.

O custo do conjunto de residências foi estimado em R$ 22 milhões. A empresa chegou a anunciar a realização de um leilão beneficente para arrecadar fundos que auxiliassem a iniciativa de socorro. No site do RennovaSul, nome dado pela Innova Steel para o projeto de doação de casas aos gaúchos, foram reproduzidas notícias da imprensa informando que o leilão aconteceu em São Paulo, em agosto de 2024, e "arrecadou mais de R$ 1 milhão".

A Innova Steel não recebeu recursos públicos para a fabricação das unidades.

Governo assume projeto

Diante do revés, o Palácio Piratini afirmou que irá assumir a construção e entrega das moradias, igualmente de caráter definitivo. O recurso virá do Funrigs, fundo constituído para a reconstrução do Estado pós-enchente, dentro do programa A Casa é Sua - Calamidade.

Serão 97 habitações em Cruzeiro do Sul e as mesmas quantidades inicialmente previstas para Igrejinha e São Sebastião do Caí, com 50 cada.

As três que faltam em Cruzeiro do Sul para contemplar a promessa original de cem moradias serão entregues em outros loteamentos para famílias atingidas pela enchente, disse a Sehab.

Em Cruzeiro do Sul, será mantido o método construtivo steel frame. O painel de concreto será utilizado em São Sebastião do Caí. Em Igrejinha, ainda será definida a tecnologia a aplicar. A Sehab tem atas de registro de preço vigentes para contratar, junto a outras empresas do mercado, as construções nos dois modelos. No steel frame, a dimensão das casas é de 53 metros quadrados. No painel de concreto, a medida fica em 44 metros quadrados. As áreas onde deverão ser entregues as moradias foram disponibilizadas pelos municípios.