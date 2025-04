É possível fazer leite com leite condensado e água? Entenda o experimento que viralizou nas redes sociais

— Primeiramente, o leite fluído (também conhecido como pasteurizado) é desnatado , então é retirada aquela gordura, e depois ele é padronizado para poder fazer o leite condensado, com uma máquina específica para retirar a umidade. É possível retirar até 70% de água daquele produto do leite fluído. E, para dar a cremosidade, é acrescentado o açúcar da cana , que é a glicose — explica Márcia Loiko, professora da Universidade Feevale e especialista em produtos de origem animal.

Ao misturar água no leite condensado, ocorre o processo inverso: o produto é diluído e volta a ter uma consistência mais líquida, parecida com a do leite fluído. A diferença, reforça Márcia, é de que o leite de caixinha só conta com o açúcar presente na lactose, enquanto o leite condensado tem açúcar adicionado.