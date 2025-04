Duas funcionárias sofrem queimaduras graves após acidente de trabalho em calçadista de Três Coroas

Duas mulheres tiveram queimaduras graves após um acidente de trabalho na Calçados Karyby, de Três Coroas, no Vale do Paranhana. O fato, ocorrido no sábado (26), foi confirmado por Abigdail Jung, diretora da empresa.

No entanto, ela não detalhou o que gerou os ferimentos nas funcionárias.

— Ainda estamos verificando, fazendo reunião com a Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), vendo imagens, para entender o que aconteceu. Estamos preocupados com as vidas e auxiliando as famílias — relatou Abigdail na manhã desta terça-feira (29).

A empresa não confirma o nome das feridas. No entanto, Zero Hora apurou com as famílias que as vítimas são Vilciele Soares Mota, 22 anos, e Viviani Aparecida de Moraes, 54.

Vilciele está internada no Hospital São Francisco de Assis, em Parobé, também no Vale do Paranhana.

— Ela está com as vias aéreas comprometidas e 50% do corpo queimado, acabou de passar mal. Ela precisa e não foi transferida para uma UTI própria para queimados — disse Maileyde Soares de Brito, 27 anos, irmã de Vilciele.