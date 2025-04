DJ e tatuadora Bia Sampaio morre aos 28 anos

Bia era formada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com bacharelado em Pintura, e era pós-graduada em Gestão de Negócios. "A arte sempre fez parte da minha vida, desde a infância, e por isso, a decisão de me tornar tatuadora veio de uma forma bem natural", escreveu Bia em uma publicação no Instagram.

"É com o coração apertado, mas cheio de gratidão, que nos despedimos da querida Bia Sampaio — DJ, produtora, amiga, parceira de pista e de sonhos. Bia não foi só som: foi movimento, cor, afeto e potência. Com seu talento e sua visão, ajudou a construir momentos inesquecíveis na Casa Sapucaí, sempre com os fones no ouvido e o sorriso no rosto. Nos solidarizamos com familiares, amigos e todas as pessoas que tiveram o privilégio de cruzar com sua energia linda."