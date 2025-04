Deslizamento em Encantado deixa 12 pessoas desabrigadas

Depois de uma chuva forte iniciada na segunda-feira (7), Encantado , no Vale do Taquari, registrou deslizamentos no bairro Santo Antão. Na madrugada de terça-feira (8), a estrutura de uma casa foi diretamente atingida, sem deixar feridos.

Moradores das duas casas vizinhas também precisaram evacuar o local como medida preventiva. A Defesa Civil interditou as residências . Ainda de madrugada, o Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado para fazer o resgate de dois cães que haviam ficado nos escombros. Os animais foram recuperados com vida e entregues aos donos.

O município disponibilizou um hotel para estadia provisória e as famílias terão acesso a aluguel social, com acompanhamento de assistentes sociais.

O bairro Santo Antão já havia sofrido deslizamentos antes, inclusive na época da enchente. Para determinar o trabalho que será realizado no local, um geólogo foi acionado pela Defesa Civil do município e fará um estudo técnico na área.

Danos na Região Sul

Três cidades da região sul do Estado registraram danos pela chuva nos últimos dias. Conforme a Defesa Civil, em Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, residências foram destelhadas. No Chuí, houve alagamentos nas vias públicas após uma elevação de um metro no nível do Arroio Chuí.