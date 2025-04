Ponte destruída por ciclone de 2023 em Caraá deve ser entregue em maio, diz Daer

Obra está na fase de colocação de lajes sobre a estrutura Divulgação / Daer

Destruída pela enxurrada que atingiu principalmente o município de Caraá, no Litoral Norte, durante a passagem de um ciclone extratropical em junho de 2023, a ponte sobre o Arroio Carvalho, na ligação com Santo Antônio da Patrulha, deve ser inaugurada em maio, conforme previsão do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer).

A inauguração da estrutura já foi adiada pelo menos duas vezes, desde que a obra começou, em fevereiro de 2024. O primeiro prazo — junho de 2024 — não foi cumprido por conta da enchente de maio que impossibilitou o andamento dos serviços. A nova estimativa era até o final de 2024, o que também não se concretizou.

Segundo o Daer, a demora ocorre devido à necessidade de remoção de um poste de alta tensão da CEEE Equatorial. "Não era possível a continuidade dos trabalhos antes disso e, com a demora para que a adequação fosse feita, a finalização da ponte precisou ser prorrogada", afirmou o Daer, em nota.

Procurada, a CEEE Equatorial informou que o deslocamento do poste, no acesso à nova ponte de Caraá, foi realizado no dia 15 de fevereiro. A obra aconteceu após o pagamento do custo do deslocamento da estrutura por parte do responsável pela construção da ponte.

A construção da ponte está na fase de colocação de lajes sobre a estrutura. Depois, ainda faltará instalar barreiras de segurança e aplicação do pavimento.

O investimento total será de R$ 6,4 milhões, com R$ 3,9 milhões provenientes da União e R$ 2,5 milhões, do Estado. A ponte terá duas faixas e acostamento, com 10,4 metros de largura e 60,55 metros de comprimento. A capacidade de carga é de 45 toneladas.

Enquanto a ponte não é concluída, veículos precisam usar uma via provisória, construída ao lado.