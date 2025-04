"Corta meu coração": Cate Blanchett aparece emocionada ao ver casa destruída por enchente no RS em vídeo da Acnur

A Acnur, Agência da ONU para Refugiados, divulgou nesta quarta-feira (30) um novo vídeo em que a atriz Cate Blanchett visita áreas afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul em 2024.

As gravações ocorreram entre 16 e 18 de dezembro, na localidade de Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas pela tragédia climática.