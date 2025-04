Conversas Cruzadas: inovação e prevenção de desastres climáticos no South Summit Brazil

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, que excepcionalmente será às 16h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o cofundador e CEO da TideSat Global, startup que desenvolve tecnologia para monitoramento do nível da água por um sensor remoto, com aferição do nível da água a distância, Douglas Leipelt, o hidrólogo e professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, ⁠Fernando Fan, o diretor do ICLEI Brasil e secretário executivo adjunto do ICLEI América do Sul, ⁠Rodrigo Corradi, e o cofundador e CEO da ESG Now, startup de soluções voltadas ao ESG e responsável pelo inventário de emissões de gases de efeito estufa do South Summit Brazil, Elias Neto, para debater sobre inovação na prevenção de desastres climáticos.