Conversas Cruzadas: desafios e avanços na infraestrutura um ano após a enchente no RS

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, que excepcionalmente será às 17h, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o colunista de GZH, Jocimar Farina, o superintendente do DNIT no RS, Hiratan Pinheiro da Silva, o diretor-geral do DAER-RS, Luciano Faustino da Silva, e o vice-presidente de infraestrutura da Federasul, Antônio Carlos Bacchieri, para debater os desafios e avanços na infraestrutura um ano após a enchente.