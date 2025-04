Conversas Cruzadas: crianças assassinadas no RS, o perigo está dentro de casa?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a repórter da Zero Hora, Letícia Mendes, a promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do MPRS, Cristiane Corrales, o delegado diretor do Departamento de Proteção dos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil do RS, Christian Nedel, e o psiquiatra da Infância e Adolescência, Alceu Gomes, para debater o mapeamento que identificou que a maior parte das crianças assassinadas no RS na última década foi morta dentro de casa e pelos próprios pais.